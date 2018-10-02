ميناء الإسكندرية: نشاط في حركة نقل البضائع عبر السكة الحديد

هيئة ميناء الإسكندرية

معتز محمود



قال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن الميناء يستخدم النقل متعدد الوسائط في دخول وخروج البضائع من والي الميناء حيث يرتبط بالميناء خطوط سكك حديد تصل إلى مينائي الاسكندريه والدخيلة.



وأضاف عطية أنه خرج من الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عدد 6 قطارات محملة بالقمح بإجمالي 8135 طن متجهة إلي المطاحن ببني سويف ، والمنيا ، وكفر الشيخ.



وأشار عطية إلى أن ميناء الإسكندرية يرتبط بوصلتين بريتين هما كوبري 27 الذي يعمل بشكل طبيعي، بالإضافة إلى وصلة 54 الجاري العمل بها والتي تربط الميناء بالطريق الدولي الساحلي، وكذلك وصلة الدخيلة التي تربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي، كما يوجد وصلة للنقل النهري حيث يرتبط ميناء الإسكندرية بترعة النوبارية عبر الهاويس المالح.



وبدوره قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن ميناء يشهد نشاطا في حركة النقل عبر السكة الحديد حيث يتم نقل المولاس، والغلال، والفحم عن طريق القطارات من والي الميناء.



وأشار إلى أنه خرج من ميناء الدخيلة خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أغسطس 2018 كمية فحم وزنها 267 ألف طن على متن 5329 قطار، كما خرج من ميناء الإسكندرية كمية قمح تزن 410 ألف طن على متن 270 قطارا، هذا وتضع الهيئة ضمن أولوياتها تنشيط حركة النقل عبر السكة الحديد بالتعاون والتكامل مع الموانئ المصرية طبقا لخطة وزارة النقل.