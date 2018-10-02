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رياضة
أول أغسطس يواصل مفآجاته في دوري اﻷبطال بإسقاط الترجي
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 09:03 م
أول أغسطس يواصل مفآجاته في دوري اﻷبطال بإسقاط الترجي
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أول أغسطس يواصل مفآجاته في دوري اﻷبطال بإسقاط الترجي
علي المصري
خسر الترجي الرياضي التونسي أمام مضيفه أول أغسطس الأنجولي، بهدف نظيف، اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وسجل هدف اللقاء الوحيد لوفومبو لورينكو في الدقيقة 80، وشهد اللقاء طرد قائد الترجي خليل شمام في الدقيقة 90+3 بالانذار الثاني.
وسيلتقي الفريقين إيابًا في رادس يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري، ويحتاج الترجي للفوز بفارق هدفين من أجل بلوغ النهائي.
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