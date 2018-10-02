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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رياضة

أول أغسطس يواصل مفآجاته في دوري اﻷبطال بإسقاط الترجي

أول أغسطس يواصل مفآجاته في دوري اﻷبطال بإسقاط الترجي
أول أغسطس يواصل مفآجاته في دوري اﻷبطال بإسقاط الترجي
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أول أغسطس يواصل مفآجاته في دوري اﻷبطال بإسقاط الترجي


علي المصري

خسر الترجي الرياضي التونسي أمام مضيفه أول أغسطس الأنجولي، بهدف نظيف، اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل هدف اللقاء الوحيد لوفومبو لورينكو في الدقيقة 80، وشهد اللقاء طرد قائد الترجي خليل شمام في الدقيقة 90+3 بالانذار الثاني.

وسيلتقي الفريقين إيابًا في رادس يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري، ويحتاج الترجي للفوز بفارق هدفين من أجل بلوغ النهائي.
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