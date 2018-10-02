أول أغسطس يواصل مفآجاته في دوري اﻷبطال بإسقاط الترجي



علي المصري



خسر الترجي الرياضي التونسي أمام مضيفه أول أغسطس الأنجولي، بهدف نظيف، اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.



وسجل هدف اللقاء الوحيد لوفومبو لورينكو في الدقيقة 80، وشهد اللقاء طرد قائد الترجي خليل شمام في الدقيقة 90+3 بالانذار الثاني.



وسيلتقي الفريقين إيابًا في رادس يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري، ويحتاج الترجي للفوز بفارق هدفين من أجل بلوغ النهائي.