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عقـــارات
24 الف جنيه للمتر .. طرح وحدات المنصورة الجديدة للبيع
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 09:02 م
المنصورة الجديدة
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المنصورة الجديدة
دبى – بدور إبراهيم
كشف عمرو القاضى الرئيس التنفيذى لشركة سيتى ايدج عن اطلاق اول وحدات بابراج مدينة المنصورة الجديدة اليوم باسعار تبدا من 24 الف جنيه للمتر كامل التشطيب .
واشار فى تصريحات خاصة لـ المال على هامش مشاركة الشركة بمعرض سيتى سكيب جلوبال 2018 دبى ان المشروع يشهد طلبات كثيفة من العملاء خاصة فى مصر وكذلك اهتماماً كبيراً من العملاء العرب .
وتوقع ان يحقق المشروع مبيعات جيدة فى وقت زمنى قصير فى ضوء تميز موقعه .
واضاف أن الشركة تطرح مشروع المنصورة الجديدة فى مصر ودبى بأسعار واحدة إلا أنها تمنح ميزة تنافسية حال السداد بالدولار من قبل العملاء الأجانب وهو تثبيت سعره طوال فترة التقسيط بمتوسط أفضل من سعر السوق الحالية.
وأوضح أن المشروع يعد بمثابة نقلة حضارية للدلتا بالكامل كونه أول مدينة متكاملة الخدمات الصحية والترفيهية والتعليمية والتجارية وغيرها وتوفر وحدات مميزة على أعلى مستوى من التشطيب، كما أن نسب الإنجاز المرتفعة بالمدينة من حيث المرافق والخدمات.
وتمكنت سيتى ايدج من تحقيق مبيعات تعادل 7.5 مليار جنيه حتى الان من مشروع مدينة العلمين الجديدة
وكانت «سيتى إيدج» وقعت مع وزارة الإسكان فى مايو الماضى، بروتوكول تعاون تتولى بموجبه إدارة الإشراف على الإنشاءات وتنفيذ العلامة التجارية والتسويق والمبيعات، وخدمة ما بعد البيع والصيانة لسبعة مشروعات جديدة فى كل من العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة.
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