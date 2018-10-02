جهود شركة قناة السويس للحاويات فى التنمية المجتمعية

أمانى العزازي





انطلقت، اليوم، فاعليات الملتقى الثانى للمسئولية المجتمعية للشركات لمدن القناة للمرة الأولى ببورسعيد، وكانت شركة قناة السويس للحاويات الرائدة في إدارة محطات تداول الحاويات والخدمات اللوجيستية، هي صاحبة الدعوة والمبادرة لحضور المنتدى لمحافظات القناة، مساهمة منها فى مساندة الجهود الضخمة التي تقوم بها الدولة لتنمية وتطوير محور القناة بمحافظاته الثلاث "بورسعيد والإسماعيلية والسويس" من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ولتُمنح الشركات فرصة قوية للمشاركة بجهودها لتنمية المجتمع ومساندة هذه الجهود.





يأتي ذلك تتويجًا للجهود المستمرة التي تقوم بها شركة قناة السويس للحاويات في دعم العمل المجتمعي والقيام بدور حيوي في صياغة مستقبل أفضل للشباب بالمحافظة، حيث تشارك كراعٍ بلاتيني في القمة التي بدأت فعالياتها، اليوم، بمشاركة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء حمزة درويش، رئيس قطاع مكتب وزير التنمية المحلية نيابة عن الوزير، ود. علا القبرصي، نائب رئيس الهيئة العامة للإستثمار، ود. منى كمال، الوكيل الدائم لوزارة البيئة ورئيس قطاع نوعية البيئة، والسيد لارس كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، والسيد هاني النادي، رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية والشئون الأمنية لشركة قناة السويس للحاويات، وعدد ضخم من كبرى الشركات العاملة بالمحافظة التي ترغب في مشاركة قصص نجاحها فيما يتعلق بمجال العمل التنموي.





وتخدم شركة قناة السويس للحاويات في مجال المسئولية المجتمعية، ثلاثة محاور أساسية هي التعليم والصحة والبيئة، وهي القطاعات التي تحتاج للاهتمام من كل الجهات؛ نظرًا لما يمكن أن تقوم به في تنمية وعي المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية، كما أن تحسين قطاعات هذه القطاعات بأي دولة يضمن تنشئة أجيال من الشباب على قدر كبير من الوعي والقدرة على النهوض بمستقبلها.





ومن أهم المشروعات التي قامت بها الشركة في مجال التعليم، مشروع التدريب المهني PTI والذي تم إطلاقه عام 2014 بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت مبادرة أطلقتها فى 2007 "تعليم أفضل مستقبل أفضل"، لإعداد كوادر ذات كفاءة عالية من أبناء محافظة بورسعيد في مجال الموانئ والشحن والمعدات الثقيلة، ومنذ هذا التاريخ نجح البرنامج عبر توفير التدريب العملي والدراسة النظرية في تخريج نحو 600 كادر من خلال 4 دورات حصل منهم نحو 150 متدربًا على فرص عمل حقيقية بنسبة 25% من إجمالي المتقدمين. ويعكس هذا المشروع الناجح ريادة شركة قناة السويس للحاويات في مساندة الشباب وتأهيل أبناء المحافظة ليكون لهم دورٌ فاعل في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية.





وتعليقًا على هذا الحدث عبر السيد لارس كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، عن فخره الشديد بنجاح الشركة في جذب هذا الحدث المهم ليقام لأول مرة بمحافظة بورسعيد، وهو الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على دعم جهود العمل المجتمعي في المحافظة التي ينتظرها مستقبل واعد.





في هذا الإطار أوضح السيد هاني النادي، رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية والشئون الأمنية لشركة قناة السويس للحاويات، إن العمل الذي تقوم به الحكومة على مستوى التنمية الاقتصادية وإطلاق المشروعات الضخمة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي يدفع بقوة نحو بناء الاقتصاد القومي، لكنه يجب أن تعمل الشركات بجانبه على مضاعفة جهودها نحو تنمية المجتمع عبر جهود المسئولية الاجتماعية، خاصة أن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والبيئة ينعكس بشكل مباشر على أعمال هذه الشركات من خلال توفير العمالة الماهرة وخلق مناخ محيط مناسب لتحقيق التقدم بحجم أعمالها.





وأشار إلى أن الشركة كان لها رؤية واضحة منذ بدء العمل بمحافظة بورسعيد تتمثل في تنمية المجتمع المحيط والاستثمار في الشباب وتخريج الكوادر عالية الكفاءة وتوفير التدريب للمساهمة في سوق العمل بشكل أفضل، وبناءً على هذه الرؤية قامت الشركة بدراسات دقيقة لمجتمع بورسعيد لتحديد احتياجات الشباب، خاصة بعدما وجدت أن معظم فرص العمل التي توفرها يتقدم لها شباب وكفاءات من خارج المحافظة، فقد أطلقت برنامج PTI الذي أسهم في تخريج كوادر وكفاءات عالية لسوق العمل وحقق هدفين مهمين أولهما توفير فرص العمل للشباب بعد تلقّيهم الدراسة اللازمة، وثانيًا إمداد الشركة بشباب على قدر كبير من الكفاءة من أبناء المحافظة.





وأوضح النادي أن الشركة تنظر لمجتمع بورسعيد باعبتاره شريكًا أساسيًّا في مسيرة النجاح التي حققتها خلال السنوات الماضية على مستوى الأعمال الاقتصادي والجهود المجتمعية، لذلك فإنها تسعى إلى أن تكون القمة المقبلة فرصة لتعظيم مشاركة كل أطراف مجتمع الأعمال في دعم جهود العمل التنموي والمجتمعي بالمحافظة.





واستطرد النادى قائلًا إننا الآن نجنى ثمار أحد أهم مشاريعنا فى المشاكة المجتمعية، وهى مدرسة بالوظة الثانوية العامة المشتركة بقرية بالوظة– مدينة بئر العبد– محافظة شمال سيناء، حيث أثبتت النتائج الدور المهم للمدرسة والتى جعلت نسبة النجاح 100% للعام الدراسى 2017/ 2018 لأول مرة، حيث إن المدرسة تتكون من خمسة طوابق و11 فصلًا تعليميًّا ومكاتب إدارية وملاعب ومكتبة وأحدث المعامل فى مجال العلوم والكمبيوتر.



