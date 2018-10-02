النائب العام يستعرض إستراتيجية مكافحة تهريب المهاجرين أمام منتدى دولي

نبيل صادق 2

كتبت: نجوى عبد العزيز



أكد المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، على الجهود الوطنية التي تبذلها مصر لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين في جمهورية مصر العربية، مشددًا على أهمية مكافحة الجريمة المنظمة بكافة صورها وأنماطها ومنها جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها النائب العام اليوم الثلاثاء خلال مشاركته في المنتدى الدولي الـ19 للمدعين العموم لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي ينظمه الاتحاد الأوروبي وتنعقد فعالياته في عاصمة البرتغال لشبونة على مدى يومين.



واستعرض النائب العام الإستراتيجية المصرية لمكافحة تهريب المهاجرين، والتي تضمنت محاور أساسية تدور حول الجهود التشريعية والتنموية التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مكافحة جرائم تهريب المهاجرين، وكذلك أهمية التعاون الدولي بين الدول في تحقيق مكافحة فاعلة ورادعة للجريمة المنظمة عبر الوطنية.



كما تناول المستشار نبيل صادق دور النيابة العامة في ملاحقة مرتكبي جرائم تهريب المهاجرين وحماية المهاجرين المهربين، وجهودها علي المستوي الدولي والإفريقي والعربي في مكافحة ومنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة أنماطها و صورها.



والتقى بنواب عموم دول البرتغال، ألبانيا، لبنان، ألمانيا، وأعضاء الادعاء العام من عدد من البلدان الأوروبية ودول جنوب البحر المتوسط، كما عقد اجتماعا ثنائيا مع نائب رئيس المنظمة الأوربية للعدالة "يوروجست" كالوس ميير كابري.



يذكر أن المنتدى الدولي للمدعين العموم هو منصة قضائية تنعقد بصفة سنوية وتهدف إلى التقاء المدعين العموم من دول الاتحاد الأوروبي بنظرائهم من النواب العموم من دول جنوب البحر المتوسط، وتهدف لتجميع الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ ولاسيما جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار في الجواهر المخدرة والأسلحة والإرهاب.