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رياضة
التفاصيل الكاملة لغلق قناة بيراميدز
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 08:54 م
إيقاف قناة بيراميدز
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إيقاف قناة بيراميدز
علي المصري
فوجئ متابعو قناة بيراميدز، بتسويد الشاشة، بعد ساعات من إيقاف برنامج اﻹعلامي الشهير مدحت شلبي، بقرار من المجلس اﻹعلام، لمدة 15 يوما اعتبارا من اليوم، بسبب استضافته لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي هاجم عددًا من الشخصيات الرياضية البارزة.
وقال مصدر بالقناة أنه لم يصدر قرار رسمي بغلق القناة من جانب جهات حكومية، ولكن ما حدث هو أن القناة فوجئت بخطاب من إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي بضرورة البث من المدينة، حيث إنها تبث برامجها من استوديوهات بمنطقة فيصل، وتم منحهم مهلة 10 أيام.
وعلى الفور -حسب المصدر- قام أسامة الشيخ المشرف على القناة، بإبلاغ المستشار تركي آل الشيخ، مالك القناة بالأمر، الذي رد ردا صادما، قائلا: "10 أيام ليه؟ اقفلوها دلوقتي!".
فيما كتبت الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا مقتضبا، قالت فيه: "تضامنا مع ما يتعرض له الزملاء في قناة بيراميدز من مضايقات.. تتوقف القناة عن البث التلفزيوني، معتذرين لمشاهدينا الأوفياء".
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