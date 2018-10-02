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عقـــارات
جنون الأسعار تضرب سوق العقارات ..187.5 ألف جنيه سعر المتر التجاري في الشروق
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 08:55 م
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محمود زكي
شهد المزاد الذي قام به جهاز مدينة الشروق الإسبوع الماضي على بيع 16 وحدة تجارية طفرة كبيرة في الأسعار حيث سجل أعلى سعر المتر التجاري 187.5 ألف جنيه مقابل 101.5 جنيه بآخر مزاد تم وذلك منتصف شهر أغسطس أي ما يقارب 40 يوم فقط بزيادة بلغت 86 ألف جنيه
وقال شريف الشربيني رئيس جهاز المدينة أنه تم بيع 9 محلات تجارية في مزاد علني منتصف شهر أغسطس الماضي حيث سجل أعلى سعر قيمة 101500 جنيه للمتر المربع بينما سجل أقل سعر للمتر قيمة 45100 جنيه وأضاف أن سعر المتر إرتفع وقتها بقيمة 80% عن آخر مزاد تم من أربع شهور إذ بلغ سعر المتر وقتها 56000 ألف جنيه.
وأضاف أن حصيلة بيع تلك المحلات بلغت 15 مليون جنيه وتراوحت المساحات بين 13 متر مربع إلى 68 متر مربع.
وأشار رئيس الشروق أن الوحدات التجارية تستخدم لأنشطة متنوعة والتي تتمثل في خضار وفاكهة وسوبر ماركت وكذلك كافتيريا وجزارة وأكسسوار ومطعم في حين تنوعة أنشطة الأكشاك بين تسالي وحلويات وعصائر بالإضافة إلى إكسسوار وبيع موبايلات.
وتعتبر الشروق من مدن الجيل الثالث وتم إنشائها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (326) لعام 1995 وقد كان إنشاء المدينة في إطار جهود الدولة المصرية للتوسع العمراني لتحقيق عدة أهداف تنموية، أهمها استيعاب الأعداد السكانية المتزايدة لتخفيف الضغط السكاني، وإعادة توزيع السكان داخل منطقة القاهرة الكبرى.
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