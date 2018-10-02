القاهرة والرياض تقودان خسائر 5 بورصات.. وصعود الدوحة وأبوظبي

خسائر بورصة مصر



خالد بدر الدين



هبطت 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بنسب متواضعة بقيادة الرياض والقاهرة مع هبوط الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بينما سجلت بورصتا أبوظبي والدوحة ارتفاعا بفضل قطاع البنوك وشركات الطاقة.



وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية انخفض بأكثر من 0.7 % ليسجل حوالى 7981 نقطة بسبب ضغط أسهم البنوك وشركات البتروكيماويات برغم مكاسب معظم أسهم قطاع البتروكيماويات في التعاملات الصباحية بعد أن سجلت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات.



و لكن 8 أسهم من أسهم القطاع ال 14 أغلقت على انخفاض، مع هبوط أكبرها، وهو سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.2 % كما أسهم سهم البنك الأهلي التجاري بأكبر ضغط على مؤشر السوق بتراجع سعره 2.7 % بينما هبط سعر سهم مجموعة سامبا المالية 2.6 %.



وخسر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.5 % لينزل إلى 14382 نقطة مع تراجع سعر سهم البنك التجاري الدولي 1.1 % بينما هبط سعر سهم شركة الشرقية للدخان 3.7 % غير أن سعر سهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية قفز بأكثر من 24 % في مستهل تداوله في البورصة أمس الاثنين ولكنه أغلق عند 7.07 جنيه بدون تغير يذكر.



وتراجع مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.4 % لينزل إلى حوالى 2839 نقطة بسبب خسائر الأسهم العقارية وسط جني للأرباح، بعد أن انتعش القطاع العقارى بشكل متوسط في الأيام القليلة الماضية وانخفض سهم سهم شركة إعمار العقارية 1.2 % .



ولكن قفز سعر سهم شركة دريك آند سكل انترناشونال 14.8 % في تداول مكثف قبيل اجتماع المساهمين يوم الخميس هذا الأسبوع حيث من المتوقع مناقشة وسائل لتقوية الشركة وفقد سهم شركة المقاولات التي تسجل خسائر ما يزيد عن 80 % من قيمته منذ بداية العام وحتى الآن.



وهبط مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.4 % لينخفض عند حوالى 1330 نقطة بينما خسر مؤشرا بورصتى الكويت و مسقط نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % لكل منهما ليستقرا عند 5324 نقطة و 4535 نقطة على الترتيب.



أما البورصات التى حققت مكاسب اليوم فقد تصدرتها سوق مال أبوظبى العام بارتفاع مؤشرها بأكثر من 0.3 % ليصل إلى أكثر من 4994 نقطة مع صعود سعر سهم شركة دانة غاز 2.6 % بعد أن أعلنت شركة الطاقة أمس الاثنين إنها تلقت مدفوعات أرباح إضافية قدرها 59.5 مليون درهم من مشروعها المشترك في إقليم كرستان شبه المستقل في شمال العراق.



وصعد مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.3 % ليزداد إلى 9817 نقطة بفضل صعود سعر سهم شركة الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات الحفر النفطي 3.3 % ليحقق مكاسب لست جلسات متتالية ليصل إجمالى مكاسبه أكثر من 13 % منذ منتصف سبتمبر الماضى حتى الآن بفضل صعود أسعار البترول لأكثر من 84 دولار للبرميل.

