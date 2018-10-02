أسعار الذهب الآن في مصر 2-10-2018| وتراجع عنيف للجنيه

أسعار الذهب

عمر سالم



تراجعت أسعار الذهب، الآن الثلاثاء، فى مصر 2-10-2018 بنحو 3 جنيهات، وانخفض الجنيه الذهب نحو 30 جنيها في نهاية التعاملات المسائية، مقارنة بأسعار بداية تعاملات اليوم، وذلك على خلفية تراجع أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.



أسعار الذهب في مصر الآن:



- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 598 جنيها.



- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 513 جنيهًا.



- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 683 جنيهًا.



- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4780 جنيهًا.