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سيـــاســة
طلب إحاطة بالبرلمان لبحث خسائر القومية للأسمنت
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 08:19 م
النائب عمرو الجوهري
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بالإجماع ..الموافقة رسميا على تصفية القومية للأسمنت
اللجنة المكلفة بدراسة القومية للأسمنت: الإدارة والعمالة الزائدة أسباب التدهور
النائب عمرو الجوهري
ياسمين فواز
تقدم النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجها إلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بشأن القرار الصادر اليوم الثلاثاء من الجمعية العامة غير العادية لشركة القومية الأسمنت، والخاص بتصفية وحل الشركة، وما يترتب عليه من نتائج.
وحققت شركة القومية للأسمنت، خسائر 861 مليون جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال 2017/2018 .
وتسائل الجوهري في تصريحات لـ"المال" عن أوضاع العاملين بالشركة عقب تصفيتها وحلها؟، مطالبا البرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول خسائر القومية للأسمنت، للوقوف على حقيقة الخسائر التي وقعت فيها الشركة مؤخرا، لحين تجميع المستندات اللازمة لتقديم استجواب للوزير في هذا الأمر.
وأسدلت الجمعية العامة غير العادية لشركة القومية للأسمنت اليوم الثلاثاء، الستار على عمل الشركة حيث أصدرت قرارا بتصفيها.
وقررت الجمعية تعيين مصفيين للشركة بدءا من 7 أكتوبر الجاري، على أن يتم أعمال التصفية خلال عام.
وجاء قرار التصفية بموافقة بنسبة99.4% من مالكي الأسهم.
وتعمل الشركة القومية للأسمنت منذ عام 1956 وكان بها 6 أفران تم أخر تحديث لمعداتها عام 1984.
وأوقف العمل بتلك الأفران تباعا منذ 2015 حتى اتجهت الشركة لبيع مخزون الكلينكر لعدم قدرة الأفران على إنتاج الأسمنت.
القومية للاسمنت
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