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الاصلاح الاقتصادى والانتحار أهم فقرات توك شو الليلة
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 08:13 م
أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
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أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
رحاب صبحى :
الأمين العام لإئتلاف دعم مصر ضيف محمد الباز فى" 90 دقيقة "على قناة المحور
يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج " 90 دقيقة" على قناة المحور فى الثامنة مساءً ، المهندس أحمد السجينى الأمين العام لائتلاف "دعم مصر".
ويكشف "السجينى" خلال حواره كواليس الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، وخطته فى إدارة ائتلاف الأغلبية البرلمانية خلال دور الانعقاد الرابع، واالملفات التى سيضعها فى أولوياته، بالإضافة إلى منافسته على رئاسة لجنة الإدارة المحلية بالدور الرابع.
كما يقدم "السجينى"، رؤية الائتلاف للأجندة التشريعية ومشروعات القوانين ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة والتى تلبى احتياجات الوطن والمواطنين، وكيفية التنسيق مع رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال ومكتب المجلس
الاصلاح الاقتصادى موضوع " المواجهة "على إكسترا نيوز
تستضيف الإعلامية ريهام السهلى، خلال برنامجها "المواجهة" على قناة "إكسترا نيوز" فى العاشرة مساءً الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك فى حوارها الأول بعد حصولها على جائزة منظمة الصحة العالمية لأفضل الوزراء تأثيراً فى القطاع الصحى من غير وزراء الصحة.
وتكشف "والى" خطة وزارة التضامن الاجتماعى واستعداداتها لدعم المواطن المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة وتوفير الدعم والخدمات وحماية محدودى الدخل.
وتتحدث وزيرة التضامن الاجتماعى خلال حوارها بالحلقة عن فاتورة الإصلاح الاقتصادى، وكيف يتحمل المجتمع بشرائحه غير القادرة تلك الأعباء؟.
سحر نوح فى" رأى عام " على TEN
يستضيف الإعلامى عمرو عبد الحميد، خلال برنامجه "رأى عام"، على قناة "ten"فى الثامنة مساءً، الفنانة سحر نوح توضح فكرة مبادرة "يلا نجمل مصر" وهى مبادرة لنشر الجمال ومحاربة القبح سمعيا وبصريا، لتكشف عن حصاد تواصلها مع رئاسة الجمهورية ورجال الأعمال للمساهمة فيها كما تحكى ذكرياتها مع والدها الفنان محمد نوح وزوجها الإعلامى مدحت شلبي.
ويقدم البرنامج فى فقرة أخرى بعنوان "الشيزلونج" مع الدكتور محمد طه استشاري وأستاذ مساعد الطب النفسي في كلية الطب بجامعة المنيا، يجب على لماذا زادت معدلات الانتحار في مصر في الفترة الأخيرة؟ ما صحة أن 88 مصريا من بين كل 100 ألف شخص ينتحرون سنويا؟هل بالفعل 21 % من طلبة الثانوية العامة يفكرون في الانتحار؟.
نانسى عجرم فى " تخاريف وفاء الكيلانى" على MBC
تستضيف الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامجها "تخاريف وفاء الكيلاني"، على قناة MBC فى الثامنة مساءً الفنانة اللبنانية نانسي عجر وتتحدث عجرم عن حياتها الفنية والشخصية .
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