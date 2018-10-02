منتدى المسؤلية المجتمعية يوصى بتطوير الكوادر العاملة فى التعليم الفنى

عادل اللمعي

بورسعيد أمانى العزازى



أوصى الملتقى الثانى للمسؤلية المجتمعية فى ختام فعالياته ببورسعيد اليوم الثلاثاء رواد الأعمال والقطاع الخاص بتطوير وتدريب الكوادر العاملة فى مجال التعليم بإقليم القناة، لتكون قادرة على تخريج عمالة فنية مميزة من خريجى المدارس الفنية والصناعية لتلبية إحتياجات سوق العمل.



وأعلن الملتقى عن توفير فرص عمل لخريجى الصيدلة بمبادرة من مصنع الأدوية بشرق بورسعيد وكذا توفير الأدوية المطلوبة للمواطنين المتعاملين مع القوافل الطبية التى تزور بورسعيد وتنظمها المبادرات الفردية للكيانات والمؤسسات العاملة فيها.



وقال رامى فهيم، مؤسس مبادرة الوادى الأخضر للمسؤلية المجتمعية، إن التدريب يواجه مشكلات عديدة فى مصر ولابد من دور لرجال الأعمال لإزالة هذه العقبات.



فيما أكد المهندس محمد راتب، مدير التسويق بشركة "كابسى للدهانات" أن المنتج المصرى نجح فى غزو أسواق أروبا وأمريكا وشرق أسيا ولابد من تحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمى وهو ماينعكس على جذب الإستثمارات وتحسين حياة المواطن، لافتا إلى أهمية توحيد جهود الحكومه والقطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تلبية إحتياجات الإقليم، والتدريب والتأهيل ورفع كفاءة الأيدى العاملة.



وأكد عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن تحديث البنية التحتية أساس حدوث التنمية ولدينا كثير من المشروعات الناجحه يجب تسويقها وتصديرها ودليل على قدرة المصريين.