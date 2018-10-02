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17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
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17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

رئيس الزمالك: واحد جوزاء غلبان مدوخكم كلكم

مرتضى منصور في البرلمان
مرتضى منصور في البرلمان
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أحمد صبرى 

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك وعضو مجلس النواب، إنه تم استقباله بمجلس النواب استقبال الأبطال، وكان النواب فرحين جدا به كبطل لا ينكسر، مؤكدا أن قرار منعه من الظهور على وسائل الإعلام لا يملكه أحد.

وأضاف فى مقطع فيديو نشره على صفحته على فيس بوك: كلكم على واحد غلبان برج جوزاء، أنا قوى، وبحذرك يا خطيب، ومش ناسى موضوع الساعات.
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