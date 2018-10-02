رئيس الزمالك: واحد جوزاء غلبان مدوخكم كلكم

مرتضى منصور في البرلمان

أحمد صبرى



قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك وعضو مجلس النواب، إنه تم استقباله بمجلس النواب استقبال الأبطال، وكان النواب فرحين جدا به كبطل لا ينكسر، مؤكدا أن قرار منعه من الظهور على وسائل الإعلام لا يملكه أحد.



وأضاف فى مقطع فيديو نشره على صفحته على فيس بوك: كلكم على واحد غلبان برج جوزاء، أنا قوى، وبحذرك يا خطيب، ومش ناسى موضوع الساعات.