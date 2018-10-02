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اتصالات وتكنولوجيا
فوري بلس: نجري 150 ألف عملية شهريا
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 08:06 م
فوري بلس
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منى عبدالباري:
قال أيمن الباز الرئيس التنفيذي لشركة فوري بلس، إن شركته تجري 150 ألف عملية شهريا، ولديها 65 فرعا حاليا بمحافظات الجمهورية.
وأشار الباز خلال كلمته أثناء توقيع اتفاق شراكة مع ValU التابعة للمجموعة المالية فاينانس، إلى أن شركته جمدت خطتها التوسعية والتي كانت تستهدف خلالها الوصول لنحو 100 فرع بنهاية 2018 لحين موافقة البنك المركزي على حصول الشركة على ترخيص ممارسة بعض أنشطة الدفع الاليكتروني.
وتأسست فوري بلس نهاية عام 2017 برأس مال مدفوع 60 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بنسبة 38% لشركة فوري، وتتوزع النسبة المتبقية بين البنك التجاري الدولي وبنك مصر.
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