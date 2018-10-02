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طاقة
أوابك تعقد الاجتماع الـ 151 للمكتب التنفيذي وتجتمع بالشركات العربية.. الخميس
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 08:01 م
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قال عباس علي النقي، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، إن المكتب التنفيذي للمنظمة عقد اجتماعه الـ151 في مدينة مراكش المغربية، مساء أمس الاثنين، وترأس الاجتماع الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة وممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في المكتب التنفيذي، التي لها رئاسة الدورة لعام 2018، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي ممثلين عن الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأضاف أن من بين المواضيع التي ناقشها الاجتماع، الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2019، وتحديد مجال البحث العلمي لجائزة أوابك العلمية لعام 2020، كما استعرض الاجتماع نشاطات الأمانة العامة خلال العام الحالي 2018.
وأشار الأمين العام إلى أن الاجتماع الـ47 للشركات العربية المنبثقة عن منظمة أوابك، في مدينة مراكش، بعد غد الخميس وسيترأس الاجتماع عباس علي النقي، الأمين العام لمنظمة أوابك، ومن أهم المواضيع التي سيناقشها الاجتماع استعراض أعمال الشركات خلال عام 2017 والنصف الأول من عام 2018 والنتائج التشغيلية والمالية التي حققتها، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون والتنسيق وبحث المعوقات التي تواجهها.
وتابع وستقوم الأمانة العامة للمنظمة برفع تقرير حول وقائع الاجتماع إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء منظمة أوابك في ديسمبر 2018.
البترول
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