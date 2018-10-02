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ثقافة وفنون
عاجل | توقف بث قناة بيراميدز
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 08:00 م
وقف بث قناة براميدز
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وقف بث قناة براميدز
المال- خاص
فأجات قناة نادي بيراميدز متابعيها مساء الثلاثاء، بالتوقف عن البث، عقب ساعات من قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف مدحت شلبي أحد إعلاميها عن الظهور الإعلامي لمدة 15 يوما
وبحسب صور نقلتها منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت القناة باللوجو الخاص بها، دون إظهار محتوى أو التنويه لبرامجها كما هي العادة.
ولم توضح القناة سبب وقف البث ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤوليها بشأن ما يتم تداوله، غير انها نشرت عبارة نصية على شاشتها فوق خلفية سوداء، تشير إلى انها توقفت عن البث تضامنا مع ما يتعرض عله العاملين فيها، حسب وصف القناة.
وتم إطلاق القناة مؤخرا تغيير اسم نادي الأسيوطي إلى نادي بيراميدز مع ضخ المسؤول الرياضي السعودي، تركي آل الشيخ استثمارات فيه
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