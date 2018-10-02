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سيـــاســة
طلب إحاطة ضد مدبولي ووالي لتأخر إصدار لائحة ذوي الاعاقة
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 07:52 م
خالد حنفي
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خالد حنفي
ياسمين فواز
تقدم النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة اليوم الثلاثاء، للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجها إلى كلا من مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، و غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الاعاقة.
وقال حنفي في تصريحاته لـ:"المال" إنه يتوجب علي الحكومة توضيح أسباب تأخرها في اصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة الذي يعد واحدا من اهم إنجازات البرلمان،
وأضاف أنه حرص علي تقديم طلب الإحاطة في أولى جلسات البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع اليوم، حرصا منه علي التعجيل باصدارها لمواكبة جهد الرئيس في هذا الشأن.
ووجه عضو اللجنة التشريعية سؤالا للحكومة: كيف تتأخر اللائحة ومصر تستضيف أمس الاثنين الملتقى العربى الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، وهو ما يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ومساندة ذوي الإعاقة على كافة الأصعدة بدليل اطلاقه على 2018 عام ذوي الإعاقة.
وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير الماضي، قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد إقراره من مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية لبدء العمل به.
ويلغي القانون الجديد نظيره السابق لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، كما يلغي كل حكم يخالف هذا القانون.
وجاء في لائحة بنود القانون الجديد ضم الأقزام للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة تجدد كل سبع سنوات،إضافه الي ألزام وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم.
وتتضمن مواد القانون الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوى الإعاقة، وأن يكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته.
كما يخصص القانون 5 في المائة من الوحدات السكنية لذوي الإعاقة، إلى جانب تمتع ذوي الإعاقة بتخفيض 50 في المائة على كافة المواصلات العامة.
مجلس النواب
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