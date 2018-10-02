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عقـــارات
ولى عهد دبى يفتتح معرض سيتى سكيب جلوبال ويخص الجناح المصرى بالزيارة الاولى
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 07:39 م
جانب من الافتتاح
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جانب من الافتتاح
اشادة بمشاريع وزارة الاسكان في المدن الكبرى بالعلمين والعاصمة الادارية والمنصورة الجديدة
دبى - بدور إبراهيم
افتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولى عهد دبى ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى معرض سيتى سكيب جلوبال 2018 والذى تشارك به مصر للمرة الاولى منذ سنوات .
وفور الافتتاح زار ولى عهد دبى الجناح المصرى كاول جناح بين جميع الدول والشركات العربية والعالمية المشاركة’ وكان فى استقباله عدد من قيادات وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وعلى راسهم المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية ’كما زار ولى عهد دبى جناح دبى ودائرة الاراضى والاملاك .
ومن جانبها قالت ماجدة على راشد مساعد المدير العام لدائرة الاراضى والاملاك ورئيس مركز تشجيع وادارة الاستثمار العقارى ان تواجد مصر فى معرض سيتى سكيب جلوبال اضفى قوة للمعرض خلال العام الجارى خاصة مع ترويج الحكومة المصرية لمشروعات كبرى ومميزة وهى العلمين الجديدة والعاصمة الادارية والمنصورة الجديدة .
واشارت الى ان حجم التطور والتنمية العمرانية التى شهدتها مصر فى السنوات الماضية دفع ادارة المعرض لإطلاق لقب الدولة الفخرية للنسخة الحالية لافتة الى ان ان حركة التنمية فى مصر ستعنكس بصورة ايجابية على التبادل الاستثمارى بين مصر والامارات .
وتوقعت ان يشهد التواجد المصرى دفعة فى تبادل الاستثمارات بين مصر ودبى فى المرحلة الحالية .
وتشارك مصر بمعرض سيتى سكيب جلوبال 2018 دبى بجناح كبير يقع على مساحة حوالى 5000 متر تشارك وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية بساحة عرض به وكذلك عدد كبير من شركات التطوير العقارى الكبرى .
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