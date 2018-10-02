ثبات أسعار الطوب خلال سبتمبر

مصانع الطوب 556

محمود زكي



شهد الطوب خلال شهر سبتمبر الماضي ثباتا في الأسعار، وسجل سعر الألف طوبة طفلى مقاس (25*12*6.5) قيمة ألف جنيه، وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للإحتياجات ومواد البناء.



وأضاف التقرير أن أسعار الطوب الوردي مقاس (25*12*6) سجل قيمة 1700 جنيه لكل ألف طوبة خلال نفس الشهر.



وأشار إلى أن سعر الألف طوبة "أسمنتي مصمت" بلغت 1060 جنيه خلال شهر سبتمبر متساوية بنفس السعر عن أغسطس، في حين سجل سعر الألف طوبة أسمنتي مفرغة مقاس 40*20*12 قيمة 5200 جنيه خلال نفس الشهر.



وكانت قد ارتفعت أسعار الطوب خلال شهر يوليو الماضي بنسبة زيادة سجلت 33% مقارنة بشهر يونيو السابق عليه/ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للإحتياجات ومواد البناء، ويرجع الخبراء ذلك إلى زيادة أسعار الغاز بنسبة تتجاوز 65% والتي ساهم في زيادة أسعار الطوب بهذا الشكل.