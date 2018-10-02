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ساويرس: بنجهز مدارس فى القرى المحرومة.. والأناقة مش عيب
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 07:24 م
ساويرس في الجونة
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أحمد صبرى
قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إنه يجهز العديد من المدارس فى الصعيد بالقرى المحرومة وخصوصا سوهاج، مؤكدا أن ذلك لا يعنى عدم الاهتمام بالثقافة.
وأضاف ساويرس فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر وذلك ردا على أحد المتابعين الذي طالبه بالاهتمام بالمدارس بدلا من المهرجانات: احنا بنبني و نجهز مدارس في الصعيد في كل القرى المحرومة من المدارس خاصة سوهاج، والثقافة والسينما مهمة زى التعليم بالضبط، والأحكام العامة السطحية دى من غير ما تدرس ايه اللي اتعمل في المهرجان بالتفصيل غلط! مش مسألة فساتين و الأناقة و الجمال مش عيب.
نجيب ساويرس
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