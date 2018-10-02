حسونة: 65 الف عميل لـ ValU في 9 شهور

منى عبد الباري



قال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ValU لخدمات البيع بالتقسيط إن شركته لديها 65 الف عميل مسجل عبر تطبيقها الاليكتروني منذ بدأ العمل مطلع 2018.







واشار حسونة ان النسبة الاكبر من عملاء الشركة نساء وشباب، وهو ما دعا الشركة لتحديث تطبيقها الاليكتروني ليتلائم وشريحة عملاء الشركة.





ولفت الى ان التطبيق الجديد الجاري العمل على تحديثه حاليا سيتم الانتهاء منه والعمل به خلال الربع الاول من 2019، مما يتيح تسريع وتيرة الموافقات الائتمانية للعملاء.





جاء ذلك خلال توقيع اتفاق تسويقي بين ValU و فوري بلس تقوم بموحبه الاخيرة من خلال فروعها بالقاهرة والاسكندرية بتسويق منتجات الاولى.





و ValU التي تأسست مطلع العام الجاري هي احد شركات المجموعة المالية فاينانس ذراع الخدمات المالية غير المصرفية للمجموعة المالية هيرميس.



