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اقتصاد وأسواق
الحكومة تبحث ترتيبات تنظيم المؤتمر الدولي للتنوع البيولوجي
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 07:07 م
الحكومة تبحث ترتيبات تنظيم المؤتمر الدولي للتنوع البيولوجي
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الحكومة تبحث ترتيبات تنظيم المؤتمر الدولي للتنوع البيولوجي
المال- خاص
عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي، الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأكدت الوزيرة أن هناك إقبالاً كبيراً من مختلف دول العالم على المشاركة في الاجتماع من خلال وفود رفيعة المستوى، بما يضيف زخماً إلى هذا المؤتمر الذي يحظى بأهمية كبيرة في ضوء ما يضمه من أطراف دولية تناقش دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية المختلفة مثل الطاقة والتعدين ومجال الصحة والصناعة والبنية التحتية.
من جانبه أكد رئيس الوزراء أهمية اتخاذ أقصى درجات الاستعداد وتوفير الدعم اللازم لضمان التنظيم الجيد للمؤتمر وظهوره بالشكل اللائق، لاسيما في ضوء الاقبال الكبير للمشاركة فيه من عدد كبير من دول العالم، وذلك على النحو الذي يحقق أهداف المؤتمر.
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