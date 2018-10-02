معهد ثربانتس



رحاب صبحى



أقام معهد ثربانتس بالقاهرة أول مؤتمر للإسبانية كلغة أجنبية في الشرق الأوسط تحت عنوان "تدريس الإسبانية في الشرق الأوسط" فرص وتحديات" في الفترة من ٣٠ نوفمبر إلى١ ديسمبر الجاري.



المؤتمر الذي أقيم بالتعاون مع معهدي ثربانتس بعمان وبيروت، ويهدف لجمع متخصصين من مختلف القطاعات (الهيئات التعليمية ودور النشر والباحثين ومدرسي الإسبانية كلغة أجنبية وتوفير مساحة للتواصل بينهم وإطار مرجعي لتحليل ومناقشة المشكلات والإهتمامات المشتركة المتعلقة باللغة الإسبانية في الشرق الأوسط



كما يشارك في المؤتمر متخصصون من مصر والأردن ولبنان بالإضافة إلي خبراء من السودان وأثيوبيا والإمارات العربية والعراق.

