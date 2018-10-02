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عقـــارات
إنشاء أول شركة في مصر لوساطة التمويل العقاري
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 07:12 م
وساطة التمويل العقاري
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أول شركة
خالد الأسمر
قال مشهور مصطفى أحد وسطاء التمويل العقاري إنه قام بإنشاء أول شركة في مصر لوساطة التمويل العقاري.
وأضاف مصطفى، في تصريح لـ "المال" أن الشركة تعد هي الشركة المساھمة الأولى والوحیدة التي تعمل في مصر في وساطة التمویل العقاري وتعتبر رائده التمويل السكني والتجاري والخدمي والاداري.
وأشار، إلى أن الشركة تقدم مجموعة الحلول التمویلیة المتوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة من خلال الایجارة أو المشاركة أو المرابحه في جمھوریة مصر العربیة
وتابع أن الأمر سيكون للأجانب غیر المقیمین في مصر والأجانب المقیمین في مصر والمصریین المقیمین في الخارج سواء "متوسط الدخل – محدود الدخل – دخل مرتفع" حتي يتم تمكين عملاء الشركة من الوساطة في شراء مسكن أو محل أو مكتب أو عیاده أو فیلا وتحقیق أحلامھم وتحقیق الازدھار والاستقرار للمستقبل.
وأوضح مصطفى، أن الشركة هي شركه مساھمة مصریة طبقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ومرخص لھا بمزاولة وساطة التمویل العقاري والوساطة العقاریة والتطویر العقاري من ھیئة الرقابة المالیة.
وسطاء التمويل العقاري
هيئة الرقابة المالية
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