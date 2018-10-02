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بنـــوك
البنك الأهلى يحتل المركز الأول على أفريقيا فى ترتيب وتسويق القروض
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 06:55 م
صندوق البنك الأهلى
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صندوق البنك الأهلى
محمد سالم
أظهر التقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن الشهور التسعة الأولى من العام الجارى (يناير – سبتمبر 2018) عن حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرية على مستوى قارة أفريقيا وذلك فى مجال ترتيب وتسويق القروض الخاصة بالشركات.
تبعا لبيانات أطلعت عليها جريدة المال ، جاء البنك الحكومى فى المركز الأول كمسوق للقروض على مستوى قارة أفريقيا بحصة حيث قام البنوك بتسويق 14 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية 1.542 مليار دولار (تعادل ما يقرب من 28 مليار جنيه) ، بحصة سوقية بلغت 6.9% من إجمالى التمويلات التى قام أكبر 20 بنك داخل القارة السمراء بتسويقها.
وتسببت صفقة تمويلية وقعها البنك الأهلى المصرى ، خلال الشهر الماضى ، بقيمة 2.4 مليار جنيها ( تزيد عن 133 مليون دولار ) لصالح لشركة أويلكس العاملة فى مجال الزيوت النباتية ، فى اقتناص المركز الأول من بنك مصر والذى جاء فى المرتبة الثانية بإجمالى قروض 1.466 مليار دولار (تعادل 26.358 مليار جنيه).
وفى فئة المرتب الرئيسى ، حصد البنك الأهلى المركز الثالث بعد باركليز وستاندرد تشارترد ، وأشارت المؤسسة العالمية الى قيام البنك الحكومى بلعب هذا الدور فى نحو 15 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية 1.311 مليار دولار.
كما احتل المركز الثالث أيضا فى فئة "وكيل التمويل" من خلال 10 صفقات تمويلية بلغت قيمتها 3.4 مليار دولار.
يعكس احتلال البنك الأهلى للمركز الأول فى القائمة ، احترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية، وانعكاسا لشبكة العلاقات القوية التى تربطه بالبنوك المحلية والخارجية، التى تتوافر لديها الثقة فى قدرته على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، مستنداً فى ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تتجاوز93 مليار جنيه، ما يتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة، سواء منفردا أو من خلال الاشتراك فى تحالفات مصرفية.
ويمتلك المصرف الحكومى واحدة من أقوى وكالات خدمات القروض المشتركة فى السوق المحلية، مكنته من إدارة أصعب الهياكل التمويلية للمشروعات المختلفة.
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