غرفة القاهرة تستقبل وفدا ليبيريا لبحث زيادة الصادرات





العربي: منتجات مصرية متنوعة يمكن أن يستفيد منها السوق الليبيري





دعاء حسني





بحث المهندس إبراهيم العربي ،نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، ورئيس غرفة القاهرة مع " Edwin faseyen SELE "سفير جمهورية ليبيريا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين ، وزيادة حجم التبادل التجاري ودعم الصادرات المصرية إلى السوق الليبيري "





جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال زيارة وفد من سفارة ليبيريا لغرفة القاهرة لمناقشة سبل جديدة لزيادة التعاون التجاري خلال الفترة القادمة ، خاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الليبيري .





وطلب "العربي" من الوفد الليبيري توفير مزيد من البيانات عن السوق الليبيري واحتياجاته من السلع المختلفة ؛ حتى يستطيع المصدرون المصريون تلبية هذه الاحتياجات من السلع المختلفة ، مما يزيد من الصادرات المصرية إلى الخارج ، خاصة أن هناك كثيرًا من السلع التي يمكن أن يتم تصديرها إلى السوق الليبيري .





وشدد "العربي" على أن مصر تمتلك منتجات متنوعة يمكن للسوق الليبيري الاستفادة منها ، كما أن توفير بيانات عن المنتجات الليبيرية تجعل المستوردين المصريين يختارون منها ما يتناسب مع سوق بلادهم ، وهذا يزيد من التعاملات التجارية المشتركة بين البلدين .





,و قال السفير الليبيري إنه يرغب في زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال زيادة التدفق المتبادل للسلع بالسوقين المصري والليبيري ، عن طريق منتجات البلدين التي يحتاجها سوقيهما بالتبادل ، لافتًا إلى أن هناك سلعًأ كثيرة يمكن زيادة التبادل التجاري برفع معدلات التصدير والاستيراد بين الطرفين مع المرحلة القادمة ، التي يجب أن تشهد تنسيق وزيارات متبادلة لدراسة احتياج كل سوق من منتجات الآخر .





