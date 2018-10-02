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غرفة القاهرة تستقبل وفدا ليبيريا لبحث زيادة الصادرات




العربي: منتجات مصرية متنوعة يمكن أن يستفيد منها السوق الليبيري


دعاء حسني


بحث المهندس إبراهيم العربي ،نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، ورئيس غرفة القاهرة مع " Edwin faseyen SELE "سفير جمهورية ليبيريا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين ، وزيادة حجم التبادل التجاري ودعم الصادرات المصرية إلى السوق الليبيري "


جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال زيارة وفد من سفارة ليبيريا لغرفة القاهرة لمناقشة سبل جديدة لزيادة التعاون التجاري خلال الفترة القادمة ، خاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الليبيري .


وطلب "العربي" من الوفد الليبيري توفير مزيد من البيانات عن السوق الليبيري واحتياجاته من السلع المختلفة ؛ حتى يستطيع المصدرون المصريون تلبية هذه الاحتياجات من السلع المختلفة ، مما يزيد من الصادرات المصرية إلى الخارج ، خاصة أن هناك كثيرًا من السلع التي يمكن أن يتم تصديرها إلى السوق الليبيري .


وشدد "العربي" على أن مصر تمتلك منتجات متنوعة يمكن للسوق الليبيري الاستفادة منها ، كما أن توفير بيانات عن المنتجات الليبيرية تجعل المستوردين المصريين يختارون منها ما يتناسب مع سوق بلادهم ، وهذا يزيد من التعاملات التجارية المشتركة بين البلدين .


,و قال السفير الليبيري إنه يرغب في زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال زيادة التدفق المتبادل للسلع بالسوقين المصري والليبيري ، عن طريق منتجات البلدين التي يحتاجها سوقيهما بالتبادل ، لافتًا إلى أن هناك سلعًأ كثيرة يمكن زيادة التبادل التجاري برفع معدلات التصدير والاستيراد بين الطرفين مع المرحلة القادمة ، التي يجب أن تشهد تنسيق وزيارات متبادلة لدراسة احتياج كل سوق من منتجات الآخر .


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