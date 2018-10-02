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عقـــارات
عملاء عرب في سيتي سكيب دبي : المشروعات المصرية متميزة
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 06:36 م
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دبى – بدور إبراهيم
أكد عملاء عرب بمعرض سيتى سكيب جلوبال 2018 المنعقد فى دبى على تميز المعروضات بالجناح المصرى والمشروعات المطروحة من قبل الدولة والقطاع الخاص .
وقال خلف المزروعى من ابو ظبى ان المشروعات المطروحة من قبل الشركات المصرية والمدن الجديدة كالعلمين والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية متميزة ، مشيراً إلى أهمية التزام الشركات بتسليم المشروعات على أرض الواقع كما هى محددة بالماكيت ووفقا لشروط التعاقد .
واوضح ان تحقيق معدلات الإنجاز فى أعمال المرافق والخدمات وبعض الإنشاءات بمشروعات المجتمعات العمرانية فى العلمين الجديدة والمنصورة أمر مطمئن لرؤوس الأموال .
وأشار عبد الحكيم الدغالى من الامارات أن الجناح المصرى يعد اكبر جناح فى المعرض ويتسم بتميز وتنوع جميع المشروعات المطروحة .
ولفت الى انه حصل على وحدة منذ أكثر من 10 سنوات فى مدينة الشروق ,وكانت ابرز السلبيات فى الكومباوند هو عدم اكتمال الخدمات وتاخر انجازها حتى بعد تسليم الوحدات السكنية بما اضر بقاطنى المشروع , مشيراً الى ضرورة ان تسبق الخدمات السكن .
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