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الإعلاميين: إحالة مدحت شلبى للتحقيق
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 06:18 م
المذيع مدحت شلبي
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المذيع مدحت شلبي
رحاب صبحى
أكد حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين، الثلاثاء، أن محاسبة الإعلاميين هو اختصاص أصيل لنقابة الإعلاميين بحكم القانون 93 لسنة 2016
وأوضح أنه بناءً عليه قرر مجلس إدارة نقابة الإعلاميين دعوة مدحت شلبى مقدم برنامج "مساء بيراميدز" المذاع على قناة بيراميدز الفضائية، للتحيق أمام اللجنة القانونية بالنقابة، فيما بدر منه تجاوزات مهنية.
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