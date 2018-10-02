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17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

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الإعلاميين: إحالة مدحت شلبى للتحقيق

المذيع مدحت شلبي
المذيع مدحت شلبي
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رحاب صبحى 

أكد حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين، الثلاثاء، أن محاسبة الإعلاميين هو اختصاص أصيل لنقابة الإعلاميين بحكم القانون 93 لسنة 2016

وأوضح أنه بناءً عليه قرر مجلس إدارة نقابة الإعلاميين دعوة مدحت شلبى مقدم برنامج "مساء بيراميدز" المذاع على قناة بيراميدز الفضائية، للتحيق أمام اللجنة القانونية بالنقابة، فيما بدر منه تجاوزات مهنية.

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