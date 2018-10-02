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سيـــاســة
تجديد حبس معصوم مرزوق و7 آخرين 15 يوما
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 06:14 م
معصوم مرزوق ورائد سلامة
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معصوم مرزوق ورائد سلامة
كتبت.. نجوى عبد العزيز
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس السفير السابق معصوم مرزوق، ويحيى القزاز عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات و5 نشطاء آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية، في القضية الجديدة التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
والمتهمون هم: السفير السابق معصوم مرزوق، ويحيى القزاز عضو حركة 9 مارس، والقيادي بحزب التيار الشعبي تحت التأسيس رائد سلامة، والنشطاء نرمين حسين، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودى، وعمرو محمد.
ووجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى السادس اتهامات: مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، تلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، بينما وجهت للمتهم عمرو محمد اتهامات: الانضمام لجماعة ارهابية وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
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