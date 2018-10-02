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عقـــارات

فوزى : المشروعات المصرية تجذب الأنظار في سيتي سكيب وجودة منتجاتنا لاتقل عن دبى وأوروبا

المهندس فتح الله فوزى
المهندس فتح الله فوزى
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المهندس فتح الله فوزى

الدولة تقدم خطوات متميزة في ملف تصدير العقارات

سعر المتر بالعقار المصرى يتراوح بين 1300 الى 1400 دولار والحد الادنى للدول الأخرى  4000 و5000 دولار للمتر

 دبى – بدور إبراهيم

قال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين , ان مشروعات وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة التى يتم طرحها عبر المشاركة الأولى بجناح مصرى منذ سنوات بمعرض سيتى سكيب جلوبال 2018 دبى استطاعت لفت انظار جميع الحاضرين بالمعرض ورؤوس الأموال العربية والاجنبية وذلك منذ اليوم الأول للمعرض .


واشار فى تصريحات لـ المال على هامش معرض سيتى سكيب جلوبال الذى انطلقت فعاليته منذ قليل أن المشروعات اتسمت بمستوى عالى من الانشاءات والمزايا التى لاتقل عن المنتجات المعروضة من  دبى ومختلف الدول الكبرى المشاركة ’كما اكتسبت بميزة أكبر لتساهم فى زيادة فرص العقار المصرى فى الاستحواذ على اكبر قدر من رؤوس الاموال واهتمام صناديق الاستثمار الاجنبية وهى تميز الاسعار بحيث يتراوح سعر المتر لمختلف العقارات المصرية المعروضة سواء من جانب وزارة الاسكان وشركة سيتى ايدج وشركات التطوير العقارى الكبرى بين 1300 الى 1400 دولار للمتر بينما يتراوح  الحد الادنى لسعر المتر فى العقارات للدول الاخرى المشاركة بين 4000 و5000 دولار .


واشاد فوزى بطريقة العرض المميز للمشروعات عبر هيئة المجتمعات وشركة سيتى ايدج والتى لاتقل عن طريقة عرض مشروعات دبى رغم ان تلك المشاركة تعد الاولى منذ سنوات طويلة.


واوضح ان تلك المشاركة وتميز المعروضات وكذلك التحفيزات التى تبنتها الدولة مؤخراً من الموافقة على منح اقامة للاجانب مقابل شراء العقارات ستسهم فى إنجاح ملف تصدير العقارات المتبنى من قبل الدولة والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق .


ولفت الى ان معرض سيتى سكيب دبى يتسم بميزة نسبية وهو حضور المستمثرين من مختلف دول العالم بما يسهم فى تعريف اكبر قدر من الجنسيات بمصر والمنتجات العقارية .


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