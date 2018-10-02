عبير عصام : استثمارات عمار 3 مليارات جنيه و تنمية 25 فدانا باسوان الجديدة

عبير عصام

التواجد المصرى بمعرض سيتي سكيب مشرف واتحاد جديد للعقاريات في القاهرة





دبى – بدور إبراهيم



قالت عبير عصام رئيس المجلس العربى لسيدات الاعمال وشركة عمار العقارية ان المجلس وقع بروتوكول تعاون مع دائرة الأراضى والأملاك بدبى على هامش معرض سيتى سكيب جلوبال 2018 المنعقد الآن فى دبى .



واشارت فى تصريحات خاصة لـ المال على هامش المعرض ان المجلس قدم فى وقت سابق اثناء زيارة مسئولى الدائرة فى وقت سابق لمصر مذكرة تفاهم بالبنود المشتركة بين الطرفين وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول بغرض تبادل الخبرات والاستثمارات بين سيدات الاعمال من العاملين قى االقطاع العقارى بمختلف اشكاله من استثمار وتسويق واستشارات .



ولفتت الى ان البروتوكول يشمل انشاء اتحاد العقاريات العرب والذى يعد باكورة التعاون بين الطرفين ليصبح مقره الرئيسى مصر مع انشاء افرع بكل الدول العربية وتم الاتفاق على تدشين فرعين فى الإمارات ولبنان.



وأوضحت أنه سيتم تفعيل الاستفادة بخبرات دائرة الاراضى والأملاك فى مجال توفير التدريب ورفع الخبرات حيث سبق لدبى تنفيذ تجربة ناجحة وهى إنشاء معهد عقارى في 2007 .



واضافت ان التمثيل المصرى فى معرض سيتى سكيب سواء من قبل وزارة الإسكان او الشركات العقارية مشرف ليكشف عن حجم الطفرة التى شهدها القطاع العقارى المصرى فى السنوات الماضية .



واشارت الى ان حجم استثمارات شركة عمار فى السوق المصرية حاليا بلغ 3 مليارات جنيه فى الاستثمارات السكنية والخدمية وأن الشركة تعمل منذ 20 عاماً فى السادس من اكتوبر وبدات مشروعاتها السكنية الكبرى بتنفيذ وحدات ضمن الاسكان قومى ثم توجهت للاستثمارى .



واوضحت ان الشركة تنفذ حاليا مشروعين خدميين وهما مول هاى تاون باكتوبر بجوار نادى الصيد باستثمارات قيمتها مليار جنيه ويتم حاليا انجاز عمليات التشطيبات النهائية ويقام على مساحة 3 افدنة ويضم جزء فندقى تتولى ادارته احد الشركات الامارتية وهى سيتى ماكس .



ولفتت الى ان الشركة تنفذ ايضا مول ووتش بالتوسعات الشمالية باكتوبر على 10 الالاف متر باستثمارات 600 مليون جنيه ويشمل وحدات تجارية وطبية .



كما تقدمت الشركة بطلب الى هيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذ كومباوند عمرانى متكامل باسوان الجديدة على مساحة 25 فدان تستهدف من خلاله جذب السائحين وموظفى السفارات وطلاب الجامعة وتجرى حاليا اليات التسعير حسب ماذكرت عبير عصام رئيس مجلس ادارة الشركة

