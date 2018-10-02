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بورصة وشركات
الأقصرلتداول الأوراق المالية.. سمسار ايجيترانس فى البورصة
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 05:54 م
ايجيترانس
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الأقصرلتداول الأوراق المالية.. سمسار ايجيترانس فى البورصة
الأقصرلتداول الأوراق المالية.. سمسار ايجيترانس فى البورصة
الأقصرلتداول الأوراق المالية.. سمسار ايجيترانس فى البورصة
الأقصرلتداول الأوراق المالية.. سمسار ايجيترانس فى البورصة
ايجيترانس
شريف عمر :
عينت شركة المصرية لخدمات النقل ايجيترانس، شركة الأقصر لتداول الاوراق المالية كسمسار لشراء ايجترانس أسهم خزينة من البورصة.
وأعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، فتح سوق الصفقات الخاصة "OPR" لتسجيل أوامر البيع والشراء لـ 2.2 مليون سهم خزينة بشركة ايجيترانس، على أن يستمر السوق لمدة 5 جلسات عمل، وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة، على شراء أسهم خزينة بقيمة 15.9 مليون جنيه بسعر 7.2 جنيه للسهم الواحد.
ونشرت الشركة بيانا على شاشة التداول بالبورصة يوضح توافر السيولة النقدية لديها والتى بلغت 114.415 مليون جنيه، فى حين بلغ رأس المال العامل بنهاية النصف الاول 138.529 مليون جنيه.
وحفققت ايجيترانس ارباحاً قاربت 24.9 مليون جنيه فى النصف الاول من العام الحالى مقابل 61.5 مليون جنيه فى النصف المماثل من 2017، متأثرة بتراجع الايرادات لتصبح 124.12 مليون جنيه، مقابل 227.18 مليون، فيما يتداول سهم الشركة قرب مستوى 6.73 جنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء.
واحتلت الاقصر لتداول الاوراق المالية، المرتبة 105 بين شركات السمسرة بنهاية تعاملات اول 9 شهور من العام الحالى، محققة قيم عمليات وصلت الى 15.1 مليون جنيه.
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)
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