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نقل وملاحة
موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 05:51 م
ميناء غرب بورسعيد
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ميناء غرب بورسعيد
بورسعيد- أمانى العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، 5 سفن.
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 5 سفن.
أما ميناء غرب بورسعيد فسجل دخول 2 سفينة حاويات، وخروج 1 سفينة، ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة، ومن المنتظر دخول 5 سفن.
كما سجل الميناء خروج 1 سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة، ومن المنتظر دخول 2 سفينة.
وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
موانئ بورسعيد
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