موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات

بورسعيد- أمانى العزازي









أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، 5 سفن.





فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 5 سفن.





أما ميناء غرب بورسعيد فسجل دخول 2 سفينة حاويات، وخروج 1 سفينة، ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة، ومن المنتظر دخول 5 سفن.





كما سجل الميناء خروج 1 سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة، ومن المنتظر دخول 2 سفينة.



