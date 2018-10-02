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عقـــارات
صور | ولى عهد دبى يفتتح معرض سيتى سكيب جلوبال 2018
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 05:51 م
معرض سيتى سكيب
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سيتى سكيب جلوبال يتزين لاستقبال المشاركة المصرية الأولى خلال ساعات
معرض سيتى سكيب
دبى - بدور إبراهيم:
افتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، معرض سيتى سكيب جلوبال 2018، الذى تشارك به مصر للمرة الأولى منذ سنوات.
وزار ولى عهد دبى الجناح المصرى كأول جناح بين جميع الدول والشركات العربية والعالمية، المشاركة وفى استقباله عدد من قيادات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، على رأسهم المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.
كما زار ولى عهد دبى جناح دبى ودائرة الأراضى والأملاك.
من جانبها، قالت ماجدة على راشد، مساعد المدير العام لدائرة الأراضى والأملاك، ورئيس مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقارى، إن تواجد مصر فى معرض سيتى سكيب جلوبال أضفى قوة له، خلال العام الجارى، خاصة مع ترويج الحكومة المصرية لمشروعات كبرى ومميزة، وهى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة.
وأشارت إلى أن حجم التطور والتنمية العمرانية التى شهدتها مصر فى السنوات الماضية دفع إدارة المعرض لاطلاق لقب الدولة الفخرية للنسخة الحالية، لافتة إلى أن حركة التنمية فى مصر ستعنكس بصورة إيجابية على التبادل الاستثمارى بين مصر والإمارات.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يشهد التواجد المصرى دفعة فى تبادل الاستثمارات بين مصر ودبى فى المرحلة الحالية.
واشادت بطريقة العرض والتنظيم للجناح المصرى بصورة عامة وساحة وزارة الاسكان بصورة خاصة وطريقة عرضها للمشروعات الكبرى.
وتشارك مصر بمعرض سيتى سكيب جلوبال 2018 دبى بجناح كبير يقع على مساحة 5000 متر تشارك وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية بساحة عرض به وكذلك عدد كبير من شركات التطوير العقارى الكبرى.
سيتى سكيب جلوبال
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