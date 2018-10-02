ValU وفوري بلس يوقعان شراكة تسويقية

‎منى عبد الباري





وقّعت ValU التابعة للمجموعة للمجموعة المالية فاينانس، مع شركة فوري بلس، اليوم الثلاثاء، شراكة تسويقية تقوم بموجبه الأخيرة بتسويق منتجات الأولى.





قال وليد حسونة، المدير الإداري لـValU، إن الاتفاق مع فوري بلس بداية للشراكة بين الجانبين مع الاتجاه لتوسيع نطاق التعاون مستقبلًا.





وتبلغ مدة التعاقد عامًا يجدَّد تلقائيًّا ما لم يبلغ أحد الطرفين بالرفض وفقًا لحسونة، وتقوم بموجبه فوري بلس بتسويق منتجات ValU بناء على عمولة محددة.



