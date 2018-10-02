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سيـــاســة
ملامح التشكيل الجديد لرئاسة أبرز لجان البرلمان
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 05:43 م
البرلمان المصري 2017
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ياسمين فواز
ظهرت مبكرا مؤشرات التشكيل الجديد لرئاسة لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الإفريقية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع قبل إجراء انتخابات اللجان النوعية غدا الأربعاء.
وأعلن النائب طارق رضوان رئيس لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب عزمه الترشح علي رئاسة لجنة الشؤون الإفريقية في دور الانعقاد الرابع الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء.
وقال رضوان إن قراره جاء في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال العام القادم ومن منطلق توجه مصر إقليميا وخارجيا والأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقاتها الأفريقية واعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي
وأكد انفتاح مصر على القارة الإفريقية، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدولها في كل المجالات وبصفة خاصة تعزيز العلاقات البرلمانية.
من جانبها، كشفت مصادر برلمانية مطلعة رفضت ذكر اسمها عن انتقال سيد فليفل رئيس لجنة الشؤون الإفريقية في دور الانعقاد الماضي إلى لجنة العلاقات الخارجية، ليحل خلفا عن رضوان في رئاستها.
وأضافت المصادر في تصريحات ل":المال"ان ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن يدعمان حركه التنقلات التي تشهدها اللجنتان،وهو ما سيظهر جليا عند اجراء الانتخابات باللجان النوعية غدا الاربعاء ليحسم مقعد رئاسه الشئون الافريقية لرضوان والخارجية لفليفل
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