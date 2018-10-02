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اتصالات وتكنولوجيا
تعرّف على سعرومواصفات هونر ٨ اكس في مصر
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 05:35 م
هونر ٨ اكس
أخر الأخبار
هونر ٨ اكس
دبي ..محمود جمال
كشف كريس صن ، رئيس شركه هونر الصينية للهواتف المحمولة في منطقه الشرق الأ وسط وأفريقيا ، عن طرح جهاز هونر ٨ اكس الجديد في مصر بسعر ٤٨٨٨ آلاف جنيه
جاء ذلك علي هامش المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم في دبي لإطلاق الجهاز الجديد في المنطقة.
وأوضح صن أن سعر الجهاز في السوق الاماراتية يصل الي ٩٩٩ درهم إماراتي .
وقال أحمد أبو عوف ، رئيس شركه اتصال وكيل هواتف هونر في مصر ، أن الشركه اتاحت حجز الجهاز للمستخدمين بدايه من اليوم الثلاثاء علي أن يحصل ممن يقوم بالحجز علي سماعه راس بالمجان من شركه مونستر
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