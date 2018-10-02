جيلي العالمية: مصر بوابتنا إلى أفريقيا

المال- خاص









قال رئيس قطاعات المبيعات والتصدير للأسواق الأفريقية بشركة جيلي الصينية ليو شوبين: نحن على يقين تام بأن مصر ستصبح مركزًا لصناعة السيارات في المستقبل القريب، ولا يعود ذلك فحسب إلى زيادة الطلب المحلي على نحو كبير، بل أيضًا لأن مصر هي البوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





وأضاف، وفق بيان وزعته شركة جي بي أوتو غبور وكيل جيلي، أن العلامة الصينية حققت بالتعاون مع جي بي غبور أوتو نجاحًا باهرًا من خلال الحصول على 45000 عميل في مصر حتى الآن، وأصبحنا بذلك على درايةٍ أوسع بالسوق المصرية وطلبات العملاء، مما يساعدنا على طرح موديلات متطورة تتمتع بتصميم عصري أنيق وذات جودة عالية، مشيرًا إلى طرح السيارة "إمبريال" بمصر، وهي السيارة الأكثر مبيعًا في الصين بمبيعات وصلت لأكثر من 2 مليون عميل".





جدير بالذكر أن شركة جيلي تربعت على قمة شركات صناعة السيارات الصينية في عام 2017، بمبيعات بلغت 1.24 مليون في الصين، وتجاوزت مبيعاتها المليون حتى أغسطس من العام الحالي، ومن المحتمل أن تصل مبيعاتها إلى 1.6 مليون بنهاية هذا العام.





واستطاعت جيلي الاستحواذ على شركة فولفو عام 2010، في صفقة تاريخية تهدف إلى توظيف تكنولوجيا فولفو الشهيرة، كما أطلقت الشركتان العلامة الجديدة "لينك آند كو"، وهي نتاج يجمع قدرات جيلي وطموحها مع خبرة فولفو وتقنياتها المتقدمة، وتهدف إلى التصدير لمناطق أوروبا وأمريكا الشمالية.





وفي عام 2017 اندمجت جيلي مع "بروتون" العلامة التجارية الوطنية في ماليزيا واستحوذت عليها، بالإضافة إلى العلامة التجارية الفاخرة والمشهورة عالميًّا "لوتس". وفي أوائل عام 2018 قامت بشراء 9.69% من أسهم مجموعة دايملر، لتصبح بذلك أكبر مساهم في المجموعة. ومن ثم أصبحت جيلي إحدى كبرى شركات صناعة السيارات في العالم، بالإضافة إلى شراء شركة "تاكسي لندن" البريطانية في عام 2012.





وعرضت جيلي داخل جناحها في أوتوماك فورميلا الذي انتهت فعالياته، أمس الأول، السيارة X7 من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، التي أشرف على تصميمها البريطاني الشهير رئيس قسم التصميمات بشركة جيلي حاليًّا "بيتر هيربوري"، ومصمم طرازات فولفو سابقًا، وتعتمد على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1.3 لتر تيربو مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT، بجانب نظام تعليق متطور من ماكفرسون في الأمام، وآخر متعدد الوصلات في الخلف. وتعد X7 من السيارات المتاحة بمميزات متنوعة لإرضاء جميع العملاء.





وشهد المعرض أيضًا كشف الستار عن السيارة السيدان الجديدة جيلي "إمبيريال" التي توفر عوامل أمان وسلامة متعددة لقائد السيارة والركاب، وتعتمد على محرك 4 سلندر سعة 1.498 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيكCVT.



