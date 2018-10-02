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عقـــارات
بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي وصندوق التمويل العقاري قريبا
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 05:52 م
البنك الزراعي
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بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي وصندوق التمويل العقاري قريبا
بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي وصندوق التمويل العقاري قريبا
بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي وصندوق التمويل العقاري قريبا
بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي وصندوق التمويل العقاري قريبا
التمويل العقاري
خالد الأسمر
كشف مصدر بالبنك الزراعي المصري عن نية البنك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري التي طرحها البنك المركزي.
وقال المصدر إن البنك الزراعى سوف يكون له تواجد قوى الفترة القادمة وسط ساحة القطاع المصرفى بمنحه للأنشطة المختلفة خاصة التمويل العقارى، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا توقيع بروتوكول تعاون بينه وبين صندوق التمويل العقارى إيمانا بمبادرة البنك المركزي في تنشيط القطاع العقاري من خلال تمويله.
وأشار إلى أن البنك الزراعي لديه ميزة الاستعلام الميداني عن العميل التي لا تستطيع البنوك الأخرى الاستعلام عنه بسهولة، لافتا إلى أن هذه الميزة ستساعد عند دخول البنك في قطاع التمويل العقاري.
البنك الزراعى المصرى
البنك الزراعى
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