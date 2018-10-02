أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي وصندوق التمويل العقاري قريبا

التمويل العقاري
البنك الزراعي
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بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي وصندوق التمويل العقاري قريبا
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بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي وصندوق التمويل العقاري قريبا
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بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي وصندوق التمويل العقاري قريبا
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بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي وصندوق التمويل العقاري قريبا
التمويل العقاري


خالد الأسمر

كشف مصدر بالبنك الزراعي المصري عن نية البنك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري التي طرحها البنك المركزي.

وقال المصدر إن البنك الزراعى سوف يكون له تواجد قوى الفترة القادمة وسط ساحة القطاع المصرفى بمنحه للأنشطة المختلفة خاصة التمويل العقارى، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا توقيع بروتوكول تعاون بينه وبين صندوق التمويل العقارى إيمانا بمبادرة البنك المركزي في تنشيط القطاع العقاري من خلال تمويله.

وأشار إلى أن البنك الزراعي لديه ميزة الاستعلام الميداني عن العميل التي لا تستطيع البنوك الأخرى الاستعلام عنه بسهولة، لافتا إلى أن هذه الميزة ستساعد عند دخول البنك في قطاع التمويل العقاري.
البنك الزراعى المصرى البنك الزراعى
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