هونر للهواتف : 60 مليار دولار إنفاق هواوي على البحث والتطوير خلال 10 سنوات

- رئيس الشركة: خطة للمنافسة على المربع الذهبي العام المقبل



محمود جمال



كشف كريس سان ، رئيس شركه هونر الصينيه للهواتف المحموله في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا ، عن انفاق مجموعه هواوي العالميه ..الشركه الام .. منذ عام 2008 وحتي الان 60 مليار دولار علي مشروعات البحث والتطوير R&D



جاء ذلك على هامش حفل إطلاق الشركة، أحدث هواتفها بالمنطقة من دبي وهو honor 8x.



وقال سان إن الشركة لديها 14 مركزًا للبحث والتطوير على مستوي العالم، وتخطط لأن تصبح ضمن أكبر ٤ شركات في الهواتف الذكية خلال العام المقبل، و3 شركات في 2020.



وأكد أن الشركة تعمل على تطوير منتجاتها لتلبية احتياجات المستخدمين في مختلف الفئات العمرية، مشيرًا إلى أن معدل نمو مبيعات الشركة في مصر يصل إلى 200٪ خلال العام الحالي، مقابل 130% في السعودية، وتصنف ضمن قائمة الخمس الكبار بالمملكة.