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بورصة وشركات
بخط اليد | شهادات إعلان وفاة القومية للأسمنت
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 05:05 م
عمال الشركة القومية للأسمنت
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عمال الشركة القومية للأسمنت
عصام عميرة
حصلت " المال " علي صورة ضوئية من أوراق كتبها القائمون علي إدارة الجمعية العمومية للشركة القومية للأسمنت للإعلان عن تصفيتها وكتابة نهاية حزينة لرحلة استمرت 62 عاما .
وتتضمن الأوراق قرار بتعين مصطفي جديد للشركة واتخاذ الاجراءات القانونية التي نص عليها القانون في هذا الصدد، تضمنت أيضا أسباب الانهيار ومن بينها ارتفاع التكلفة وتدني أسعار البيع والعمالة الزائدة .
وفيما يلي الصور التي حصلت عليها " المال " أثناء مشاركتها في الجمعية.
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