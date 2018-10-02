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استثمار
شركة هندية ترعى أكبر ملتقى للمسئولية المجتمعية ببورسعيد
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 05:03 م
شركة هندية
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شركة هندية
محمد ريحان
دعت شركة "تى سى آى سنمار" للكيماويات -إحدى الشركات التابعة لمجموعة سنمار الهندية- لرعاية أكبر ملتقى للمسئولية المجتمعية بمدينة بورسعيد، بمشاركة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع مكتب معالي وزير التنمية المحلية ونيابة عن معالي الوزير والدكتورة علا القبرصي، نائب رئيس الهيئة العامة للإستثمار، والدكتورة منى كمال، الوكيل الدائم لوزارة البيئة ورئيس قطاع نوعية البيئة.
وأنشأ مصنع تى سى إى سنمار للكيماويات في سنة 2005 بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وبدأ نشاطه بمصانع إنتاج الكلور والصودا الكاوية، وأصبح في فترة قصيرة مركزًا للتصدير وموردًا لأكثر من 40% من احتياجات السوق المحلية.
وتولى شركة تى سى اى سنمار الهندية للكيماويات اهتمامًا كبيراً بخدمة المجتمع، وشاركت في الملتقى السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات CSR Forum، لإيمانها بالدور الحيوي الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص وتي سي آي سنمار تحديدًا فى دعم التعليم الفني، وتؤمن بأن التعليم هو العمود الفقري لتنمية الأمم وتطوير المجتمعات، لاسيما الدول الغنية بالموارد البشرية والتي يعتبر أبناءها عماد التقدم الاقتصادي.
وأكد شريف المنوفى، الرئيس التنفيذي لشركة تى سى تى سنمار للكيماويات، أن المجموعة تستند منذ تأسيسها على أخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والتحديث في تلك الصناعة، وكذلك نقل الخبرات والتقنيات من خلال توفير التدريب بشكل مستمر للأجيال الجديدة من أجل تطوير الصناعة.
وجاءت فكرة الشراكة بين تى سى تى سنمار، ومؤسسة مصر الخير من نبع تلاقى الرؤي والجهود المشتركة لتنمية الإنسان ولنشر التعليم الفني وبناء كوادر فاعلة فى المجتمع.
وأكد بي إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن اهتمام الشركة بالتعليم الفنى ينبع من ادراكها لدوره كبنية أساسية في تنمية المجتمعات والنهوض بمستوى معيشة المواطنين من خلال حثهم على الابتكار والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية للدولة، مشيراً إلى أن الحكومة الهندية تهتم كثيراً بالتعليم الفني و دور القطاع الخاص في تنمية المجتمع المحيط بها.
ورأى جايرامان، أن الحكومة المصرية أنتهجت نفس النهج ومن شأنه تحقيق التنمية الاقتصادية في المستقبل القريب ومن هنا كانت دعوة تي سي اي سنمار لمجتمع أعمال بورسعيد للمشاركة في هذا الملتقي الكبير.
وصرح بأن الشركة ستعقد شراكات لتقديم الجزء الثاني من هذا البرنامج، بعد النجاح الكبير الذي تحقق للجزء الأول، واشتمل على التدريب عل لحام الكهرباء والأرجون، وتوفير دورات لغة إنجليزية لغير القادرين على التحدث بها، إضافة إلى توفير دورات للتدريب على الحاسب الآلي لغير الحاصلين على شهادات في التعليم الفني، وتوفير برامج لتنمية المهارات الحياتية للعامل الحرفي، وتنمية مهارات سوق العمل.
بورسعيد
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