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اقتصاد وأسواق
مصادر: اتفاق بين القابضة للغزل ومنتجى القطن لحل أزمة تسويق المحصول
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 05:15 م
القطن المصري
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القطن المصري
كتبت: دعاء حسني والصاوي أحمد
كشفت مصادر لـ"المال" أن إتفاق مبدئي تم بين الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة وعدد من الشركات التابعة مع ممثلي لجنتي منتجي القطن وتنظيم تجارة القطن بالداخل، للتوصل لحل لأزمة تسويق محصول القطن المصري لهذا العام.
ويواجه مزارعو القطن أزمة في تسويق محصول إنتاج 2018، في ظل زيادة المعروض هذا العام بنحو مليون قنطار عن العام الماضي، وبلغ الإنتاج قرابة 2.4 مليون قنطار مقابل 1.4 مليون قنطار في 2017، فضلا عن 200 ألف قنطار مخزون من الموسم السابق، ودفعت زيادة المعروض الذي يقترب من 2.6 مليون قنطار وقلة الطلب الداخلي والخارجي لتراجع مستمر في سعر القنطار المحلي لقرابة 2500 جنيه لأصناف وجه بحري مقابل 2800 جنيه بداية الموسم.
وأعلنت الحكومة في فبراير الماضي قبل بدء زراعة اامحصول، عن سعر ضمان لشراء القطن من المزارعين عند 2700 جنيه لأصناف وجه بحري و2500 جنيه لأصناف وجه قبلي.
ويعد سعر الضمان بمثابة تعهد من الحكومة لشراء الأقطان من المزارعين حال شهدت أسعارها هبوطاً شديداً في الأسواق، تشجيعاً للمزارعين علي زراعة المحصول.
وأوضحت المصادر لـ"المال" أن إتفاقاً مبدئياً تم خلال الأيام الماضية، لتوقيع عقود بين "القابضة للغزل" و"جمعية منتجي القطن" بما يضمن شراء الأولى قرابة 450 ألف قنطار قطن من المزارعين بسعر 2700 جنيه للقنطار.
وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مستمرة مع "القابضة للغزل"، حول سعر شراء القنطار من المزراعين لأصناف وجه بحري، وهل سيكون السعر لإستلام القطن من المزارعين فقط أم سيشمل أجرة التوصيل للمحلج، وتم الإتفاق علي أن يكون السعر للشراء من المزارعين فقط.
وأضافت المصادر أن الإتفاق المتوقع أن يعلن رسمياً غدا الأربعاء، بمثابة خطوة جيدة لتدخل الشركات الحكومية لشراء الأقطان بسعر الضمان الذي سبق أن أعلنته الحكومة قبل موسم زراعة المحصول، وحلاً جزئياً لمشكلة تسويق القطن هذا العام.
وأكدت أن أنباء تدخل الشركات الحكومية لشراء الأقطان المصرية، دفع الأسواق الخارجية وبخاصة الهند لطلب الأقطان المصرية، وتابعت: "الأسواق بالخارج تتابع السوق المصري خطوة بخطوة، ويسعون لخفض أسعار الأقطان المصرية".
القطن
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