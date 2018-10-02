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رياضة

هانى زادة يكشف حقيقة خصم 6 نقاط من الزمالك

هاني زادة
هاني زادة
هاني زادة


علي المصري       

نفى المهندس هاني زاده عضو مجلس ادارة الزمالك ، ما أشيع عن صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصم 6 نقاط من الزمالك ، بسبب مستحقات الغاني كريم الحسن ونادى ماريتيمو البرتغالي الذى كان يلعب له محمد إبراهيم قبل عودته للنادي .

وأكد بأن النادي قدم استئناف لدى الاتحاد الدولي بخصوص المستحقات المالية للمدافع الغاني ، والنادي البرتغالي ، لتسوية أزمة المستحقات المالية ، وأنه يتواجد في مهمة خارج البلاد لإنهاء تلك الأزمة.

وأوضح عضو مجلس الزمالك، بانه سيتم حل أزمة الاقساط الخاصة بالثاني الغاني جونيور أجوجو والكاميرونى أليكسيس موندومو.


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