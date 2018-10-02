هانى زادة يكشف حقيقة خصم 6 نقاط من الزمالك

نفى المهندس هاني زاده عضو مجلس ادارة الزمالك ، ما أشيع عن صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصم 6 نقاط من الزمالك ، بسبب مستحقات الغاني كريم الحسن ونادى ماريتيمو البرتغالي الذى كان يلعب له محمد إبراهيم قبل عودته للنادي .





وأكد بأن النادي قدم استئناف لدى الاتحاد الدولي بخصوص المستحقات المالية للمدافع الغاني ، والنادي البرتغالي ، لتسوية أزمة المستحقات المالية ، وأنه يتواجد في مهمة خارج البلاد لإنهاء تلك الأزمة.





وأوضح عضو مجلس الزمالك، بانه سيتم حل أزمة الاقساط الخاصة بالثاني الغاني جونيور أجوجو والكاميرونى أليكسيس موندومو.