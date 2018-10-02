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اقتصاد وأسواق
بخط اليد | إعلان أسماء القائمين على تصفية القومية للأسمنت
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 04:50 م
اجتماع الجمعية العمومية لإعلان تصفية القومية للأسمنت
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اجتماع الجمعية العمومية لإعلان تصفية القومية للأسمنت
عصام عميرة
.قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القومية للأسمنت تعين عبد النبي فرج مصفي عام للشركة بعد الموافقة بالإجماع علي تصفيتها.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت، محمد حسين رضوان، إن الشركة حققت إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي وذلك مقابل 1.6 مليار جنيه فى عام 2016/2017 ، مضيفاً أن الخسائر المرحلة بلغت 2.5 مليار جنيه.
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