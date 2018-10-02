مطالب لوزارة الزراعة بتحمل مسئوليتها في أزمة بذور الطماطم

الطماطم

الصاوي أحمد



ساد الارتياح بين أوساط المزارعين بعد إعلان وزارة الزراعة صباح اليوم الثلاثاء أنها طرف في أزمة تقاوي الطماطم، لأنها المسئولة عن الرقابة على البذور المستوردة من الخارج، معلنة البحث من المتسبب في الأزمة وإتخاذ اللازم تجاهه.



وأشاد المجلس القومي للتنمية الزراعية وشئون المصدرين، بإعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنها طرف أصيل في أزمة وجود بذور طماطم مغشوشة في الأسواق، مؤكدا أن ذلك يعد تحملا للمسئولية من جانب الوزارة، رغم تأخرها في الإعلان عن ذلك.



وأكد الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي، رئيس المجلس، أن دور وزارة الزراعة لا يتوقف عند إعلانها أنها طرف في الأزمة فقط، ولكن يجب أن يكون أكثر فاعلية لتحديد المقصرين ومعاقبتهم وفق نصوص القانون، لافتا إلى أن تلك الأزمة تعد قضية أمن قومي، لأنها تسببت في "خراب بيوت" آلاف الفلاحين، ورفع أسعار الطماطم بشكل مخيف بالأسواق.



وطالب السعيطي، وزارة الزراعة بإعلان الحقائق أمام الرأي العام، وتوضيح كيف دخلت تلك التقاوي المغشوشة البلاد رغم وجود الحجر الزراعي الذي يعد بوابة أمان المصريين، مشددا على ضرورة الإسراع في كشف المسئولين عن تلك الأزمة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة لتلاعبهم بـ "قوت الفلاحين"، وإتلاف أكثر من 50 ألف فدان من محصول الطماطم.



وكانت أزمة تقاوي الطماطم المغشوشة أثيرت خلال الأيام الماضية، بعد أن تضرر منها أكثر من 6 آلاف من مزارعي الطماطم في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والفيوم والمنيا.



و أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان اليوم، أن الوزارة بصفتها "بيت الفلاح" فهي طرف أصيل في المشكلة المثارة حاليا، بشأن وجود بذور طماطم مغشوشة في الأسواق.



وأشار إلى أن الشركة المستوردة للبذور حصلت على موافقة سابقة من لجنة فحص واعتماد التقاوي بالوزارة.



ولفت إلى أنه جار التحقق من خلال معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، للتأكد من وجود الإصابات المذكورة بشكاوى المزارعين في عدة مناطق من عدمه وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في هذا الشأن.



وأوضح "أبوستيت" أن وزارة الزراعة لن تتهاون في حق المزارعين وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



فيما طالب حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، وزير الزراعه سرعة فتح تحقيق في الأزمة لمعرفة المتسببين ومحاسبتهم عن الجريمة التي تسببت في كارثة للفلاح وللمواطن، وأدت إلى هلاك كمية كبيرة من محصول الطماطم لارتفاع جنوني بأسعارها.



ولفت إلى أن المزارعين يثقون في الحصول علي حقوقهم في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبا بأن تعوض الدولة هولاء المتضررين.



وأشار إلى ضرورة تفعيل صندوق التكافل الزراعي لحماية المزارعين من مثل هذه الكوارث مستقبلا مع الزام الشركات المستوردة للتقاوي والمصدّرة للمحاصيل الزراعية بالمشاركة في هذا الصندوق لحماية المنتج والمزارع.



