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سيـــاســة
البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضي منصور
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 04:45 م
مرتضى منصور في البرلمان
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ياسمين فواز
فاجأ مجلس النواب، في جلسته الافتتاحيه لدور الانعقد الرابع اليوم الثلاثاء النواب برفض طلبي رفع حصانة عن نائبين دون ذكر اسميهما، وذلك لكيدية البلاغات المقدمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم وسط تكهنات بأن أحد هؤلاء النواب هو المستشار مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك الذى طالبت اللجنه الأولمبية وخاطبت المجلس لرفع الحصانه عنه.
وانطلقت فعاليات دور الإنعقاد الرابع، لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة د.على عبد العال رئيس مجلس النواب، طبقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم448 لسنة 2018 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، يوم الثلاثاء
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