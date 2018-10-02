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بورصة وشركات
بالإجماع ..الموافقة رسميا على تصفية القومية للأسمنت
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 04:43 م
الجمعية العمومية توافق على تصفية القومية للأسمنت
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الجمعية العمومية توافق على تصفية القومية للأسمنت
عصام عميرة
وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القومية للأسمنت بنسبة 99.42%، تصفية الشركة لعدم جدوى استمرارها اقتصادياً، و70 صوتا فقط رفض التصفية.
وجاء القرار إعمالا للمادة 38 من قانون 203 لسنة 1991 بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لبحث جدوى استمرار الشركة من عدمة وتآكل رأس المال لأكثر من 12 مرة تضاعفت الخسائر.
وكان المحاسب صلاح مهران، المدير المالي لشركة للقومية للأسمنت، قال ردا على تساؤل الجهاز المركزى عن سبب إيقاف الأفران، إنه لو تم إيقاف الأفران فور تعويم الجنيه مباشرة لوفرت الشركة 2 مليار جنيه من فاتورة الدين لشركة الغاز.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للشركة، لحسم استمرارها من عدمه، في ضوء تقرير اللجنة الاستشارية التي توصي بغلقها لعدم جدواها الاقتصادية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت، محمد حسين رضوان، إن الشركة حققت إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي وذلك مقابل 1.6 مليار جنيه فى عام 2016/2017، مضيفاً أن الخسائر المرحلة بلغت 2.5 مليار جنيه.
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