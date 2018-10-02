بالجولة الثانية لدورى الأبطال..كبار أوروبا فى مهمة استعاد الثقة

فى الجولة الثانية لدورى الأبطال.. كبار أوروبا فى مهمة استعاد الثقة

على المصرى



تعود مسابقة دورى أبطال أوروبا، بلقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات، التى ستقام مساء اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، فى ظل سعى كبار القارة العجوز مثل ريال مدريد "حامل اللقب"، وغريمه التقليدى برشلونة، وبايرن ميونخ، ومانشستر سيتي، لتدارك السقوط فى دورياتهم المحلية.



وبدأ الفريق الملكي، البطولة بفوز كبير في مباراة رائعة أمام روما 3-0، ومن ثم بدأ مستواه في الهبوط وبالتحديد في آخر 3 مباريات خاضها بالدوري الإسباني، حيث فقد خمسة نقاط بعد خسارته أولا أمام إشبيلية 0-3 ثم التعادل سلبيا في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.



ويسافر الميرينجي هذا الأسبوع إلى موسكو باحثا عن استعادة مستواه أمام منافسه سسكا موسكو الأقل منه نظريا، ولكنه من الناحية المنطقية لا يتخلى عن تحقيق المفاجآت وكان ذلك بعد تعادله أمام فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الماضية، وبالفعل قد أعلن الفريق الروسي تحت قيادة مدربه، فيكتور جونتشارينكو، جاهزيته للمباراة التى ستقام على ملعب "لوجنيكي".



فيما يدخل الفريق الكتالوني، الذي لم يحصد سوى نقطتين في آخر ثلاث مباريات له بالليجا بعد التعادل أمام كل من جيرونا وأتلتيك بلباو والخسارة أمام ليجانيس، ملعب "ويمبلي" الذي فاز فيه بأولى بطولاته الأوروبية، وهو كله طموح بالانتصار على توتنهام الذي يقوده المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ويعد الفريق اللندني هو المنافس الرئيسي للبارسا في المجموعة الثانية، على الرغم من خسارته في الجولة الأولى أمام إنتر ميلان، الذي سيواجه بي إس في آيندهوفن الهولندي.



وبعد تحقيقه للفوز الأول في الليجا مؤخرا، يسعى فالنسيا لأن يكون هذا الفوز الذي حققه هو نقطة تحول له في دوري الأبطال، عندما يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب "أولد ترافورد"، وخصوصا بعد خسارته في الجولة الماضية أمام يوفنتوس الإيطالي على ملعب "المستايا"، الذى سيخوض مباراة سهلة للغاية على الورق أمام فريق يانج بويز السويسري، التي سيغيب عنها البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد طرده في المباراة السابقة.



وسيحاول بايرن ميونيخ الذي خسر أمام هرتا برلين في الدوري الألماني وفقد الصدارة لصالح بوروسيا دورتموند، الانتقام، وتحقيق انتصاره الثاني في دوري الأبطال أمام أياكس في مباراة ذات نكهة تاريخية، فيما سيتعين على مانشستر سيتى وهو يواجه هوفنهايم الألماني، تحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة التي تلقاها أمام ليون الفرنسي في الجولة الأولى.



وسيتوجب على أتلتيكو مدريد فرض سيطرتهم وقوتهم على ملعب "واندا متروبوليتانو"، عندما يواجهون فريق كلوب بروج، الذي يهيمن على الدوري البلجيكي بقبضته الحديدية، فيما سيحاول بروسيا دورتموند تحقيق الانتصار الثاني له على حساب موناكو الفرنسي، الذي لم يبدأ هذا الموسم بالأداء المتوقع منه.



وسيستضيف نابولي، الذي يعانى من مرارة الهزيمة أمام يوفنتوس في الدورى الإيطالى، وصيف البطولة الأخيرة، ليفربول، الذي قدم مباراة قوية للغاية أمام غريمه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

