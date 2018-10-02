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مرتضى منصور ومدحت شلبى حديث مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 04:36 م
مرتضى منصور - مدحت شلبى
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مرتضى منصور - مدحت شلبى
أحمد صبرى
تصدر مرتضى منصور ومدحت شلبى، مناقشات وسائل التواصل الاجتماعي على موقعى "تويتر" و"فيسبوك"، بعد منع الأول من الظهور إعلاميًا، ووقف برنامج الثانى أسبوعين من قبل المجلس الأعلى للإعلام ما آثار تقبلاً للقرار لدى المغردين.
وتصدر هاشتاج مدحت شلبى، مقدم برنامج على قناة بيراميدر، المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، وتصدر هاشتاج "مرتضى منصور" المركز الثالث وتم منعه بسسب تصريحاته.
وعلق محمد التركى على تلك الهاشتاج، قائلًا: "أخيرًا بدأنا نشوف حاجة إيجابية في البلد دي يا ريت القرارت دي تطبق وكل شخص أثبت إنه أخد رشوة أو قل أدبه أو لم يلتزم بالقانون يتم محاسبته خلي الرياضة تنضف، الناس دي كانت سبب في موت ناس كتير وطلعوا طبلوا على دمائهم ولسه القوس مفتوح".
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